وزارة العمل : متابعة برامج تدريب مهني مجانية بالقليوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 12:37 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، تابعت مديرية العمل بالقليوبية فاعليات البرنامج التدريبي "التفصيل والحياكة" والمنفذ لعدد (19) متدرب بموجب ١٥٠ ساعة تدريبية ، وذلك فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، أن البرنامج تناول عدة محاور منها :- ( التعرف على السلامة المهنية لقسم التفصيل والحياكة ، التدريب على أخذ سرعات على الماكينة لضم الخيط ، والتدريب على أخذ المقاسات الشخصية ) ، جاء ذلك بمركز التدريب المهني بالخانكة ، وتحت إشراف إدارة التدريب المهني بالمديرية ، كما تناول البرنامج محاور أخرى منها :- (اختيار الأقمشة الخفيفة والمتوسطة ، والسميكة ، التدريب على رسم وشرح الباترون الخلفي والأمامي للجونلة ، التدريب على تشريح وتعشيق الباترون على القماش)

هذا وقد أعربت المتدربات عن مدى استفادتهن للبرنامج متقدمات بخالص الشكر لمعالي وزير العمل لما تقدمه الوزارة من تدريب للشباب والتأهيل لفرص عمل لائقة ، كما تقدمن بجزيل الشكر لمعالي الوزير المحافظ لرعايته لكل هذه البرامج التدريبة.