وزارة العمل : متابعة برامج تدريب مجاني على مهن التبريد والتكييف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 12:37 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، تابعت مديرية العمل ببني سويف برنامج تدريب على مهنة التبريد والتكييف ، لعدد 15 متدرب ، وايضا برنامج التفتصيل والخياطة لعدد (15 ) خمسة عشر متدربة وذلك بمركز التدريب المهنى بشرق النيل ، ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل، ، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..وقام بجولة المتابعة

احمد معوض وكيل المديرية .

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية ، أن البرامج التدريبية التى يجرى تنفيذها تتم تحت إشراف أحمد معوض وكيل المديرية المشرف العام على التدريب ، وعامر هاشم مدير ادارة بحوث العمالة والتدريب ، كما أن وحدة التدريب المتنقلة يتم فيها تدريب الشباب على مهن التفصيل والخياطة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء التوصيلات ، بنظام ساعات التدريب المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية لبرنامج التفصيل والخياطة ، و60 ساعة لمهنتى السباكة الصحية والكهرباء ، ومؤكداً على أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.