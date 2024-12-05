وزارة العمل : مديرية العمل بشمال سيناء تطلق مبادرة ”سلامتك تهمنا” بجامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 12:37 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وذلك بمقر جامعة شمال سيناء بإجمالي حضور 260 من العاملين بالجامعة، وبحضور السيد اللواء دكتورخالد مجاور محافظ شمال سيناء، والسيد اللواء وائل رضوان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب السيد المحافظ، الاستاذ الدكتور /عبدالحميد عبده نائب رئيس الجامعة، وأز احمد فراج أمين عام الجامعة ولفيف من قيادات العاملين بالجامعة، ويأتى ذلك فى إطار سعى المديرية نحو تكثيف أنشطتها بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذلك المنشآت بالإضافة إلى المترددين عليها، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة..

وأوضح محمد زكي مدير مديرية العمل بشمال سيناء ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية .