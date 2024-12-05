المنظمة العربية للطيران المدني تعلن عن فوز مصر برئاسة لجان المنظمة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 12:37 مساءً - تأكيدًا على أهمية دور مصر المحوري في مواصلة جهودها الإيجابية بمختلف أنشطة النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز من مكانتها الرائدة في كافة المحافل العربية والدولية المعنية بمجالات النقل الجوى.

أعلنت المنظمة العربية للطيران المدني التابعة لجامعة الدول العربية عن فوز مصر برئاسة لجان السلامة الجوية وحماية البيئة ونائب لجنتي أمن الطيران والإعلام والاتصال المؤسسي بالمنظمة،، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بأهمية استمرار التنسيق والتعاون الفعال بين قطاع الطيران المدني المصري وجميع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات النقل الجوى لتحقيق مستقبل أكثر تطورًا واستدامة لقطاع الطيران المدني.

و منذ انضمام مصر للمنظمة العربية للطيران المدني بصفتها عضوًا مؤسسًا تحرص بشكل دائم على دعم كافة المساعي والجهود الفعالة التي تقوم بها المنظمة من خلال تمثيلها وحضورها الدائم لجميع الجلسات واللجان وورش العمل بما يساهم في تحقيق أهداف المنظمة والتي تتبلور مهامها في تحقيق النهوض والارتقاء لأنشطة النقل الجوي لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة ويعزز من تواجدها ومشاركتها في الهياكل التنظيمية والمجلس التنفيذي واللجان الفنية المنبثقة.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن تقديره لدور المنظمة العربية للطيران المدني في دعم جهود التطوير والتنمية المستدامة لقطاع الطيران المدني لجميع الدول الأعضاء ، مثمنًا الثقة الكبيرة التي توليها المنظمة لمصر بتوليها رئاسة اللجان الهامة مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدنى ستواصل العمل الدائم لتطوير ودعم المنظمة العربية للطيران المدني، بما يعزز من دورها الفعال على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس قوة تعاونها مع أصحاب المصلحة في قطاع الطيران المدني العربي والشركاء الدوليين لتعزيز صناعة الطيران والنقل الجوي.

ومن جانبه، أعرب الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى عن أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في صناعة النقل الجوي والتواصل المستمر بما يحقق أعلى معايير السلامة والأمن والتنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي معربا عن سعادته بهذا الفوز والذي يأتي فى ظل الجهود المتواصلة لدعم مبادرات المنظمة العربية للطيران المدني، علاوة على استضافة مصر للمقر الدائم للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للطيران المدني هي منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية؛ تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول في مجال الطيران المدني ، وقد شاركت مصر في إنشاء وتأسيس المنظمة العربية للطيران المدني إلى جانب شقيقاتها من الدول العربية، ولن تدخر جهدًا في التأكيد على العمل العربي المشترك بما يكفل التطوير الآمن والمستمر لقطاع الطيران المدني العربي.