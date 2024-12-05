وزارة العمل : ندوة تثقيفية بعنوان سلامتك تهمنا بشركة الكابلات الكهربائية المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 12:37 مساءً - فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية، بتحقيق أهداف مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى» للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان ، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين كافة جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية ، ووفقاً للمحاور الرئيسة للمبادرة بإطلاق حملات توعوية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية والمستهدفة لذلك، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، والسيد أيمن عطية " محافظ القليوبية "، عقدت مديرية العمل بالقليوبية ندوة بعنوان "سلامتك تهمنا" بشركة الكابلات الكهربائية المصرية بحضور 22عامل ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل والإشراف التنفيذي لإدارة السلامة والصحة المهنية بديوان عام مديرية العمل بالقليوبية ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية لكل العاملين بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة ، للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من تلك المخاطر، بما يساهم فى زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار .

هذا وأوضحت ايمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية في تقريرها للوزارة، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة سلامتك تهمنا التي أطلقتها وزارة العمل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واستكمالاً لتفعيل المبادرة بالقليوبية ، وأضافت أن الندوة تضمنت عدد محاور وهي : ( مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها والدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي الارواح والمنشات من الحوادث ، وتحليل وتقيم مخاطر بيئة العمل ، المخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها ، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة والإخلاء ، المخاطر الفيزيائية والكيميائية في بيئة العمل ) ، كما أضافت أن تلك الفعاليات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية واهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن .

هذا وقد افتتح الندوة م/ أحمد عزب "مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ببهتيم " بالترحيب بالحضور ، متناول خلال كلمته الحديث عن (مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها ، والدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي الارواح والمنشات من الحوادث ، وتحليل وتقيم مخاطر بيئة العمل)

وحاضرت بالندوة م/ جيهان خلاف " مفتشة بمكتب السلامة والصحة المهنية ببهتيم " تحدثت خلالها عن(المخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها ، ، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة والإخلاء ، المخاطر الفيزيائية والكيميائية في بيئة العمل)، جاء ذلك بحضور أ/ هشام حلمي مدير إدارة التدريب بالشركة ، م/ محمد خضر مدير السلامة والصحة المهنية بالشركة

وفي ختام اللقاء تقدمت مديرية العمل بالقليوبية بخالص الشكر لشركة الكابلات الكهربائية المصرية لحسن الاستقبال و أعرب الحضور عن بالغ شكرهم لمعالي وزير العمل لما تقدمه الوزارة من توعية وإرشاد حرصاً على السلامة والصحة المهنية لكافة العاملين بالدولة ، وخالص الشكر لمعالي الوزير المحافظ لرعايته لكل هذه الفاعليات .