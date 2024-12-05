ضبط عنصرين إجراميين بالبحيرة تورطا في تجارة الأسلحة النارية غير المرخصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة دمنهور).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذان من دائرة القسم محل سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم ضبطهما وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (عدد 9 قطع أسلحة نارية عبارة عن " 2 بندقية خرطوش، 7 فرد خرطوش ، عدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.