ضبط مديري 7 شركات سياحة مارسوا النصب والاحتيال على مواطنين بتنظيم رحلات حج وعمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (7 شركات"بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر للمواطنين - تأشيرات سفر لرحلات دينية - مجموعة من الإعلانات والدعاية للشركات – صور تذاكر سفر للمواطنين – برامج سياحية دينية – شعارات الشركات – كشوف بأسماء العملاء وتعاملاتهم المالية – دفاتر إيصالات إستلام نقدية) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.