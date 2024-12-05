ضبط عناصر وتشكيلات إجرامية متخصصة في السرقات بالجيزة والدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة - الدقهلية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاملان) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (2 كاميرا تصوير – 2 ساعة – هاتف محمول – بعض الإكسسوارات والمصوغات الذهبية) من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد ، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.

ضبط (عاطل) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المستلزمات الكهربائية من داخل الشقق السكنية تحت الإنشاء متخذاً من دائرة قسم شرطة الأهرام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه (5 وقائع سرقة) ، وأضاف بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميل سيىء النية "مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) تم ضبطه ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين"لـ 3 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الكردى ، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش ، عدد من الطلقات ، سلاح أبيض)..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب) ، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلان سيئا النية (عاملان – مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر) تم ضبطهما ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها (4 دراجات نارية).

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان - لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (9 وقائع سرقة بذات الأسلوب) ، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلان "سيئا النية" (ميكانيكى – عاطل – مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة) تم ضبطهما ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.