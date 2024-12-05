حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات

أمن (أسيوط – أسوان – دمياط - البحيرة) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (17) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,570 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 4,50 كيلو جرام لمخدر الشابو 1,840 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (22 متهم "لـ 12 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (45) قضية سلاح نارى غير مرخص.. عبارة عن (8 بنادق آلية -

15 بندقية خرطوش – طبنجة – 25 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (45 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (509) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (10 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

ضبط قضية سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى وطلقة).

تنفيذ عدد (810) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. ضُبط خلالهم (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو –

9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (7 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين"لـ 7 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن البحيرة

ضبط عدد (28) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (5,120 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2,950 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الآيس – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (37 متهم "لـ 19 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (16) قضية سلاح نارى غير مرخص.. عبارة عن (بندقية آلية -

3 بنادق خرطوش – 2 طبنجة – 14 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (16 متهم "لـ 6 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (1156) حكم قضائى متنوع.

ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (6) متهمين إرتكبوا (8) وقائع متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.