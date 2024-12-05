4000 متطوع فى "حياة كريمة" بمراكز ومدن وقرى ونجوع الإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:39 صباحاً - عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًّا لتعزيز سُبل التعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ من أجل توحيد الجهود المبذولة للمساهمة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا على مستوى محافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العقيد مهندس ممدوح فوزى مدير مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، محمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، الدكتور على حطب مدير المكتب الفنى، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة الوزير المحافظ، أمير عبد الله رئيس حى أول مدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حى ثان الإسماعيلية، أحمد العايدى رئيس حى ثالث الإسماعيلية، ممثلى مديريات العمل والزراعة والطب البيطرى والصحة بالإسماعيلية، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع تم عرض أنشطة مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المتطوعين بالمؤسسة 4000 متطوع على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة.

كما قامت مؤسسة حياة كريمة خلال العام بتقديم عدد من المساعدات المالية وتوزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة، وتسليم عدد من الأجهزة الكهربائية لعدد من العرائس من غير القادرين، هذا إلى جانب أنشطة المؤسسة فى توزيع شنط مدرسية ولحوم أضاحى وقوافل طبية وعلاجية وعدد من الأنشطة المختلفة فى مجال خدمة المجتمع وتنميته.

وخلال الاجتماع أشارت مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى إلى أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة والمديرية فى الاستعانة بالمتطوعين التابعين للمؤسسة؛ من أجل خدمة المجتمع الإسماعيلى فى عدة مجالات منها توفير مرافق لكبار السن.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الاقتراحات منها توفير دورات تدريبية مجانية لمكلفى الخدمة العامة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، والمقترح الآخر هو إمكانية توفير دورات تدريبية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة سكر البيوت لمؤسسة حياة كريمة.

وأكد عصام على أنه جارى التنسيق مع مديرية التموين؛ لإنشاء عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية بمحافظة الإسماعيلية على أن يتم إقامتها فى أطراف المدينة؛ لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

يأتى هذا الاجتماع فى إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بأهمية التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة مصر 2030.