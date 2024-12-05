قرار جمهوري بتعديل قرار إنشاء جامعة خاصة باسم ”جامعة دراية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:38 صباحاً - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 534 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة دراية".

وتضاف إلى كليات جامعة دراية الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 المشار إليه الكليتان الموضحتان فيما بعد :

كلية الطب البشري على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، وكلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.