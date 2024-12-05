”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك الجامعة الأمريكية في مؤتمرها ”حرم جامعي آمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:38 صباحاً - "إيمان كريم" : تحقيق الآمن والشمولية للحرم الجامعي يعزز دمج ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية..ويسهم في تخريج جيل واع ومثقف

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤتمر الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار يومي 4 و 5 ديسمبر، تحت عنوان "حرم جامعي آمن وشامل في المنطقة العربية"، على مدار يومين في قاعة معتز الألفي بمقرها في القاهرة الجديدة.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا الحدث يعد منصة رائدة يجتمع فيها الخبراء والمعلمون والطلاب وأصحاب القرار في مجال التعليم العالي في العالم العربي، بالإضافة إلى المجتمع المدني، بهدف تبادل الرؤى والاستراتيجيات والحلول العملية لتعزيز أمان وشمولية الحرم الجامعي، لافته أن الحرم الجامعي الآمن والشامل بمثابة حجر الزاوية في توفير بيئة تعليمية إيجابية للطلاب وخلق مساحة عمل محترمة وآمنة للموظفين.

أشارت خلال كلمتها في المؤتمر أن ذلك يعزز من دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، ويمكنهم في التحصيل الدراسي، ويسهم في تخريج جيل واعي ومثقف لديه ثقافة قبول الاختلاف والتنوع، لافته أن المجلس يقوم بتنفيذ برامج توعية مختلفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والموظفين والطلاب على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2018، وأسلوب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأساسيات لغة الإشارة، بما يضمن تحقيق الشمولية داخل الحرم الجامعي.

أوضحت أن المؤتمر يتضمن عدة محاور منها فهم سلامة الحرم الجامعي والشمولية في السياق العربي ، بما في ذلك الاعتبارات القانونية، أطر السياسات واستراتيجيات التنفيذ الخاصة بذلك، ومعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الحرم الجامعي،بالإضافة إلى إنشاء مناهج شاملة وممارسات تعليمية، والإهتمام بالصحة العقلية والرفاهية من خلال خلق بيئات داعمة لها، ودعم المبادرات التي يقودها الطلاب من أجل الأمان والشمولية.