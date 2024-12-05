الهيئة العامة للرعاية الصحية: حققنا إنجازات كبيرة في خدمات الحضانات بمحافظات تطبيق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:38 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: 358 حضانة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بـ 6 محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل وجارٍ إضافة 22 حضانة جديدة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 25 ألف خدمة إكلينيكية للأطفال المبتسرين في حضانات الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نسب شفاء الأطفال المبتسرين ومنها الحالات الحرجة فاقت 96% وتطبيق بروتوكولات إكلينيكية موحدة لأول مرة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 19 منشأة صحية تقدم خدمات الحضانات بزيادة 54% مقارنة بما قبل تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: أكثر من 20 خدمة إكلينيكية تقدمها الحضانات أهمها "الرعاية الطارئة" و"علاج الصفراء" وحالات "متابعة العمليات الجراحية، الالتهابات والعدوى، القلب للأطفال"

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الحضانات مزودة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة ويعمل بها كوادر طبية وتمريضية مؤهلة على أعلى مستوى

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة توفر 358 حضانة في المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، جنوب سيناء، وأسوان.

وأشار الدكتور السبكي إلى أنه جارٍ إضافة 22 حضانة جديدة في مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، ومستشفى القصاصين التخصصي بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح أن حضانات المنشآت الصحية التابعة للهيئة قدمت أكثر من 25 ألف خدمة إكلينيكية للأطفال المبتسرين بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذه الخدمات تُقدَّم وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية لضمان سلامة وصحة الأطفال.

وأضاف الدكتور السبكي أن نسب شفاء الأطفال المبتسرين في حضانات الهيئة، بما في ذلك الحالات الحرجة، فاقت 96%، لافتًا إلى تطبيق بروتوكولات إكلينيكية موحدة لأول مرة في محافظات التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وأشار إلى أن الحضانات تقدم أكثر من 20 خدمة إكلينيكية متكاملة لرعاية الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين، أبرزها: الرعاية الطارئة، علاج الصفراء، متابعة العمليات الجراحية، علاج حالات العدوى والالتهابات، بالإضافة إلى علاج أمراض القلب للأطفال.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الحضانات مزودة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة لحديثي الولادة، وتضم فرقًا طبية وتمريضية مؤهلة على أعلى مستوى، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وشاملة للأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالإشارة إلى أن جهود الهيئة في تطوير خدمات الحضانات تأتي ضمن استراتيجيتها لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة.