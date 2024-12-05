وزير التربية والتعليم يبحث مع مؤسسة ”College Board” عودة اختبارات SAT لطلاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:38 صباحاً - عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اجتماعا مع مسئولي مؤسسة "College Board" لبحث عودة اختبارات "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية، بالمدارس الأمريكية في مصر.

وقد حضر اللقاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الدكتور ماثيو تشوفانك مدير فريق "College Board" الدولي لمنطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقا، والسيد روبن هاروتونيان، ممثلا عن السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأعرب السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره للدور الذي تلعبه "College Board" في توفير اختبارات دولية معتمدة، من خلال تطوير وإدارة اختبار "SAT" وغيره من الاختبارات الموحدة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الوزارة والمؤسسة لعقد اختبارات دولية رقمية بآليات دقيقة لطلاب الدبلومة الأمريكية بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ومن جهته، أعرب الدكتور ماثيو تشوفانك عن استعداد مؤسسة "College Board" الكامل لدعم جهود الوزارة، وتنفيذ ما يلزم من اجراءات تضمن دقة عقد اختبارات "SAT".

وقد ناقش الجانبان، خلال اللقاء، الإعداد لتوقيع برتوكول تعاون لعودة اختبارات "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر، وتحديد آليات اجراء الاختبارات.