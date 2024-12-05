وزير الرى يتابع موقف منظومة شكاوى المواطنين بالوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:38 صباحاً - الدكتور سويلم : الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة للشكاوى بالوزارة وبمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة

- أدعم منظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين

- تلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الإختصاص لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة

- (٩٤.٩٧ ٪) نسبة حسم الشكاوى من يناير ٢٠٢١ حتى نوفمبر ٢٠٢٤ طبقاً لمؤشر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيدة المهندسة/ إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

وأوضح الدكتور سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأضاف سيادته أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن الوزارة قامت ببحث ودراسة عدد (١٣٣٤) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤ ، وأن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٤ بلغت (٩٤.٩٧ ٪) .

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة الصرف المختصة بمحافظة القليوبية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بتضرر الأهالى من انسداد مصرف سندوة الذى يصب على مصرف شبين القناطر ، حيث تلاحظ بالمعاينة على الطبيعة من خلال الإدارة العامة لصرف القليوبية ارتفاع منسوب المياه بمصرف شبين القناطر نتيجة القاء بعض الاهالي للمخلفات بالمصرف مما أدي لإرتفاع المياه في مصرف سندوه ، وتم تطهير المصرف وخفض منسوب المياه فى كلا المصرفين .

وفي محافظة الجيزة .. تم التوجيه لأجهزه الرى المختصة بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير للتضرر من انقطاع مياه الرى وذلك بسبب قيام بعض الأهالي برمي مخلفات بفرع ٢ بركات الآخذ من ترعه بركات ، حيث تم تطهير الفرع وحسم الشكوي .

وفي محافظة الشرقية .. تم التوجيه لأجهزة الصرف المعنية بالمحافظه لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بالتضرر من تراكم المخلفات أمام الصاولة بترعة السماعنة الجديدة ، حيث تم تنظيف الصاولة ومتابعة تنظيفها دورياً .

وفي محافظة المنوفية .. تم التوجيه لأجهزه الرى بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بالتضرر من تراكم المخلفات بترعة غمرين بقرية دبركة ، وعلى الفور تم رفع كافة المخلفات وحسم الشكوي .