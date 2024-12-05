نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معلومات الوزراء": العاصمة الإدارية تسدد 11 مليار جنيه ضرائب للدولة في 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أن العاصمة الإدارية الجديدة سددت ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه، إذ رصد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ما أضافته العاصمة الإدارية للدولة تزامنًا مع إعلانها عاصمة عربية للملكية الفكرية لعام 2024، إذ جاءت كما يلي:

50 ألف موظف حكومي يعملون في العاصمة الإدارية

أكثر من 10 آلاف مواطن يقيمون حاليًا بها وسيرتفع ذلك العدد إلى أكثر من 200 ألف بنهاية 2025.

أكثر من 50 ألف موظف حكومي يعملون حاليًا بداخلها.

تضم 6 جامعات دولية و10 آلاف طالب.

بها 13 مدرسة تضم 5 آلاف طالب.

45 مليار جنيه قيمة أرباح العاصمة الإدارية