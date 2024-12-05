الطرق الصوفية تتختم احتفالها بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 09:37 صباحاً - تختتم الطرق الصوفيه الليلة احتفالها بموالد السيدة نفسية بمشاركة شيوخ مشايخ الطرق الصوفية ونشر السرادق لاستقبال مريدى ومحبي آل البيت وتقديم الأطعمه والمشروبات.

وتقدم الطرق الصوفية الخدمة للمريديين و للمشاركين وتلقى عليهم قصص الأولياء من الصالحين والتابعين لتقديم حقيقة المنهج الصوفي الذى يتحلى بإخلاص النيه لله وفى حب النبي محمد صلى الله علية وسلم وآل بيته رضي الله عنهم ويجعله المصريبن من الطقوس الدينيه والمقدسات المحببة اليهم ذهدا وتقربا لله .

ونظم الصوفية حلقات الذكر والمديح والاناشيد وللابتهالات فى احتفالا بمولد نفيسة العلوم السيدة نفيسة بنت الحسن حفيدة النبي صلي الله عليه وسلم.

وكانت خدمة آل البيت والأشراف المهدية والعصبة الهاشمية الشبرواية والهاشمية والعزيمية ، والرفاعية والسعدية في مقدمة الساحات الصوفية وانتشار الساحات فى محيط المسجد .

كما شارك الدكتور محمد أبو هاشم شيخ الطريقه الهاشمية فى الاحتفال بالليلة الختامية بموالد السيدة نفيسة فى مقر الطريقة

وقد شارك معه عدد من كبار علماء الأزهر وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالذكر والقاء الندوات الدينية،لتناول جوانب حياة السيدة نفيسه ،و عن ونشأتها وحبها للتفقه فى العلوم وحبها لال بيت رسول الله ،وهى السيدة نفيسة العلم الذى نشرتة .

الإمام محمد متولى الشعراوى عن احتفاله بالمولد بتنظيم مجالس علمية وذكر وإنشاد دينى فى الليلة الختامية، بحضور أحفاد إمام الدعاة عميد العائلة الدكتور سامى الشعراوى، وبعض علماء الأزهر والطرق الصوفية، وتستمر الفعاليات حتى الصباح الباكر.

و أكدت جمعية محبى نفيسة العلوم برئاسة اللواء محمد حامد، تنظيمها العديد من الفعاليات والأنشطة خلال أيام المولد، ومنها تقديم الطعام والوجبات الساخنة للمشاركين فى الفعاليات، حيث سيتم توزيع وجبات اللحوم والدجاج والكبدة والسجق على الزوار.

وقد أعلنت الطريقة الصوفية عن الاحتفال بالليلة الختامية داخل مقارها، ومن أبرزها النقشبندية والجازولية والشبراوية والعزازية والتجانية والعزمية والمحمدية والدسوقيةوالعديد من الطرق الصوفية الأخرى التى تنظم فعالياتها الدينية والصوفية.

وتنظم هذه الطرق مجالس علمية للحديث حول فضل آل بيت النبى، ودورهم فى نشر المنهج الإسلامى الصحيح، وتناول سيرة السيدة نفيسة ودورها فى الجهاد والدعوة منذ قدومها إلى مصر وحتى