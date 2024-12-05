تعيين د.طارق سمير عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - قرار جمهوري بتعيين د.طارق سمير عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة للمرة الثانية على التوالي.

رئيس الجامعة يوجه بالحصول على الاعتماد والعمل على تقديم مجموعة من البرامج الجديدة ورعاية الموهوبين وتنفيذ استراتيجية الجامعة في ضوء رؤية مصر 2030

د.محمد سامى عبد الصادق يشدد على العمل بروح الفريق والاستفادة من الكفاءات والارتقاء بتصنيف الكلية واستثمار الامكانيات التي توفرها الجامعة.



أعلن د.محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة صدور قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة2024 بتعيين د.طارق سمير محمد أمين عميدا لكلية التربية النوعية للمرة الثانية لمدة ثلاث سنوات.

وهنأ رئيس الجامعة د.طارق سمير بثقة القيادة السياسية وتعيينه عميدا لفترة ثانية، مؤكدا ضرورة قيادة الكلية بروح الفريق، والعمل على تقديم مجموعة من البرامج الجديدة، ورعاية الموهوبين، وتنفيذ استراتيجية الجامعة فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الاستفادة من الكفاءات واستثمار كل الامكانيات المتاحة والارتقاء بالتصنيف، فضلا عن المشاركة بفعالية في المبادرات الرئاسية والمجتمعية.

ومن جانبه أعرب د.طارق سمير عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية، وحرصه على تنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهات قياداتها، مؤكدا التزامه بالعمل بروح الفريق وبما يحقق رؤية الجامعة ويخدم المجتمع.