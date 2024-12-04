اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الروسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:50 مساءً -

جرى اليوم ٤ ديسمبر اتصالًا هاتفيًا بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونظيره الروسي السيد "سيرجي لافروف".

تناول الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وذلك اتصالًا بالتطورات الأخيرة التي يشهدها شمال سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا الأهمية البالغة لحماية المدنيين في ظل التداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها. واتفق الجانبان على أهمية استمرار وتيرة التنسيق المشترك بين البلدين.

كما تبادل الوزيران الرؤى ازاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالتطورات في السودان، وكذلك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث اتفقا على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية.