فيفا: نقل مباريات كأس العالم للأندية مجانا عبر منصة دازن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:50 مساءً - اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نقل بطولة كأس العالم للأندية 2025 مجانا ، عبر منصة دازن ، وذلك بنظام البطولة الجديد الذي يضم 32 فريق بوجود الأهلي المصري والهلال السعودي.

ونشر الفيفا بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي اعلن خلاله نقل مباريات مونديال الأندية 2025 بشكل مجاني، وذلك بعد توقيع صفقة تاريخية مجانية مع منصة دازن لبث كأس العالم للأندية 2025 حصريا على مستوى العالم بالمجان.

وأضاف البيان ستكون جميع مباريات البطولة الـ 63 متاحة مجانا للمشجعين على مستوى العالم، كما منح الفيفا، منصة دازن حقوق منح الترخيص لشبكات البث المحلية المجانية فقط لبث مباريات البطولة عبر التلفاز.

من جهته قال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: “من خلال هذه الاتفاقية، يمكن لمليارات مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم الآن مشاهدة بطولة كرة القدم الأكثر سهولة على الإطلاق مجانا”.

ويترقب النادي الأهلي، قرعة بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025، مساء غد الخميس، في ولاية ميامي الأمريكية، بنظام جديد اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيشهد مشاركة 32 ناديا لأول مرة، بعد أن كانت المشاركة سنويًا تقتصر فقط فى السابق على 7 أندية وهم أبطال القارات وفريق من البلد المستضيف للمسابقة.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

قرعة كأس العالم للأندية نسخة 2025، في الثامنة مساء غد الخميس، الموافق 5-12-2025، ويتطلع كل فريق، معرفة مجموعته في البطولة التي ستقام بنفس الآلية التي كانت تُنظم بها بطولات كأس العالم للمنتخبات في النسخ الأخيرة، بعد أن كانت المشاركة سنويًا تقتصر فقط فى السابق على 7 أندية وهم أبطال القارات وفريق من البلد المستضيف للمسابقة.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025

كانت شبكة قنوات أون تايم سبورتس قد أعلنت أنها ستنقل قرعة كأس العالم للأندية مع إجراء تغطية خاصة، بالإضافة إلى أن هناك بعض القنوات الأخرى ستقوم بنقل الحدث العالمي مثل قنوات beIN Sports، وأبو ظبى الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية، مع البث المباشر على قناة فيفا عبر يوتيوب.

يشارك الأهلي ممثلًا عن قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وبمشاركة ثنائي عربي آخر من آسيا هما الهلال السعودي والعين الإماراتي.

يملك الأهلي سجلا مميزا في بطولة كأس العالم للأندية بين عامي 2005 و2023، وحصد الميدالية البرونزية خلال 4 نسخ مختلفة، ويسسعى إلى تحقيق إنجازات جديدًا في النسخة الموسعة بالولايات المتحدة.

قرعة كأس العالم للأندية 2025.. مواجهات الأهلي المحتملة

بحسب تصنيف الاتحاد الدولي ، فإن الأهلي يتواجد في المستوى الثالث، لينتظر مواجهات محتملة أمام أندية أوروبية عملاقة أصحاب المستويين الأول والثاني، على رأسها مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين.

وأعلن فيفا أنه سيتم تطبيق العديد من القيود خلال القرعة، أولها عدم تواجد فريقين من قارة واحدة في المجموعة ذاتها، وهو ما يعني أن الأهلي سيتجنب مواجهة صن داونز والوداد والترجي.

ووفقًا للاتحاد الدولي أيضا، فقد تم استثناء قارة أوروبا التي يمثلها 12 ناديا من تلك القاعدة، ليتواجد ناديين أوروبيين في 4 مجموعات من أصل ثمانية.

من التصنيف الأول، ينتظر أن يقع الأهلي مع أحد أندية مانشستر سيتي ريال مدريد، بايرن ميونخ ، باريس سان جيرمان، فلامنجو، بالميراس ،فلومينينسي ، ريفر بليت.

بينما من التصنيف الثاني، ينتظر أن يقع الأهلي أحد فرق تشيلسي، بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، بورتو، بنفيكا، أتلتيكو مدريد ، يوفنتوس ،سالزبورج .

وفى التصنيف الرابع، ينتظر أن يقع الأهلي مع أحد فرق أوراوا رد دايموندز، العين، باتشوكا، سياتل ساوندرز، أوكلاند سيتي، إنتر ميامي.

نظام جديد لـ كأس العالم للأندية 2025

البطولة الجديدة فى كأس العالم للأندية 2025 تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، مقسمة إلى ثماني مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، يتأهل أول فريقين منها إلى دور الـ16.

يشارك فى مونديال الأندية، 32 فريقًا، بواقع 4 مقاعد لقارة آسيا، و4 مقاعد لإفريقيا، و12 مقعدًا لأوروبا، و4 مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومقعد لأوقيانوسيا، و6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، فضلًا عن مقعد لنادٍ ممثل للدولة المستضيفة.

وتبدأ البطولة بـ8 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق تلعب بنظام الدوري من مباراة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، ثم تقام مرحلة خروج المغلوب، من مباراة واحدة، حتى المباراة النهائية، ولا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث.