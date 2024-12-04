قرارات جمهورية بشأن جامعة خاصة ومشروعات بسيناء وبنى سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:50 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 534 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة دراية".

ونصت المادة الأولى من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية ، على أن تضاف إلى كليات جامعة دراية كليتى الطب البشرى و علوم الحاسب الآلى والذكاء الاصطناعي.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 536 لسنة 2024 بتخصيص قطة أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية كوم أبو راضى، مركز الواسطى، لصالح محافظة بنى سويف، لاستخدامها فى إقامة مستشفى ومجمع سكنى.



كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 538 لسنة 2024 بتخصيص مساحتين من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع.