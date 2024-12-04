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تطوير ورفع كفاءة وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع حي جنوب الجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطوير ورفع كفاءة وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع حي جنوب الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيس بوك، عن بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع حي جنوب الجيزة، لتحسين حركة سير المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ونشرت محافظة الجيزة، صورًا ترصد أعمال التطوير والرصف بداية من شارع عبد الله كامل ومتفرعاته، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

وشدد محافظ الجيزة، على متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية، لضمان تنفيذها على أكمل وجه ووفقًا للمواصفات المحددة للخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة.

يُذكر أن محافظة الجيزة، بدأت مؤخرًا رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك، بداية من منطقة العزبة الشرقية والشوارع المتفرعة منها، بالإضافة إلى عدد من شوارع مدينة أطفيح، بداية من المنطقة المجاورة لمستشفى أطفيح المركزي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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