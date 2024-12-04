وكالة الفضاء المصرية تستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي والوفد المرافق له

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:51 مساءً - استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، السيد عبد الله ديوب، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والوفد المرافق له وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وخلال اللقاء، قدم الأستاذ الدكتور شريف صدقي عرضًا استعرض فيه مهام واختصاصات ومعامل وكالة الفضاء المصرية في تطوير تقنيات الفضاء ودعم البحث العلمي، مع التركيز على المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

كما تناول العرض الخطط المستقبلية للوكالة ودورها في دعم الدول الإفريقية من الاستفادة من التقنيات الفضائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي إطار المناقشات، أكد الطرفان أهمية التعاون في مشاريع بحثية وتطويرية مشتركة، فضلاً عن تبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية في كلا البلدين، بما يساهم في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة.

وأكد السيد عبد الله ديوب خلال اللقاء على تقدير بلاده لدور مصر الريادي في مجال الفضاء ودعمها المستمر للتعاون الإفريقي، مشددًا على أهمية هذه الشراكات لتعزيز التكامل بين الدول الإفريقية في مواجهة التحديات التنموية.

وعقب اللقاء، اصطحب الرئيس التنفيذي السيد الوزير والوفد المرافق له في جولة داخل معامل ومرافق وكالة الفضاء المصرية، شملت مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، ومحطات التحكم الأرضي، واستقبال صور القمر الصناعي. وخلال الجولة، تم تقديم شرح تفصيلي عن الإمكانيات التقنية والبنية التحتية المتطورة للوكالة

تأتي هذه الزيارة في إطار التزام وكالة الفضاء المصرية بتوسيع شبكة التعاون الإقليمي والدولي، وتفعيل الدور المحوري للعلوم والتكنولوجيا في دعم جهود التنمية المستدامة.