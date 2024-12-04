مدبولي: الصعيد يشهد طفرة كبيرة.. والسياحة في الفيوم تشهد طلبًا متزايدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الصعيد يشهد طفرة كبيرة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في العديد من القطاعات في المنطقة.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي اليوم، أن هناك طلبًا سياحيًا كبيرًا في محافظة الفيوم، لافتًا إلى أن التركيز الأكبر في الوقت الحالي يتم على تطوير المثلث الذهبي في المنطقة المحيطة بميناء سفاجا.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك رؤية لتطوير ميناء سفاجا ليصبح ميناء رئيسيًا لتصدير الأمونيا الخضراء، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة والبيئة.