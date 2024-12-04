أخبار مصرية

مدبولي: الصعيد يشهد طفرة كبيرة.. والسياحة في الفيوم تشهد طلبًا متزايدًا

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الصعيد يشهد طفرة كبيرة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في العديد من القطاعات في المنطقة.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي اليوم، أن هناك طلبًا سياحيًا كبيرًا في محافظة الفيوم، لافتًا إلى أن التركيز الأكبر في الوقت الحالي يتم على تطوير المثلث الذهبي في المنطقة المحيطة بميناء سفاجا.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك رؤية لتطوير ميناء سفاجا ليصبح ميناء رئيسيًا لتصدير الأمونيا الخضراء، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة والبيئة.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا