مدبولي: نتوقع دخول 3 مليون فدان للخدمة تباعًا خلال العامين القادمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كانت تركز خلال الفترة الماضية على ملف الصناعة نظرًا للتحديات الكبيرة التي تواجهه، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال رغم الصعوبات.

وأوضح مدبولي أن ملف الزراعة شهد أيضًا تطورًا كبيرًا، وهو ما انعكس على زيادة حجم التصدير في المنتجات الزراعية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، إلى أن هناك مشروعات جديدة مثل "الدلتا الجديدة" و"توشكي" وغيرها من المشروعات التنموية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف مدبولي أنه من المتوقع دخول 3 مليون فدان للخدمة تباعًا خلال العامين القادمين، مما سيسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.