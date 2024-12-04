انت الأن تتابع خبر رئيس الوزراء: الزحام على شراء كراسات سكن لكل المصريين يعكس ثقة المواطن في الحكومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم توافر عدد أكبر من كراسات الشروط سكن لكل المصريين بسبب كثرة التوافد على شراء الكراسات من البريد المصري.

رئيس الوزراء: المشروع سيوفر وحدة إسكان لجميع المصريين