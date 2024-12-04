انت الأن تتابع خبر رئيس الوزراء: الزحام على شراء كراسات سكن لكل المصريين يعكس ثقة المواطن في الحكومة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم توافر عدد أكبر من كراسات الشروط سكن لكل المصريين بسبب كثرة التوافد على شراء الكراسات من البريد المصري.
رئيس الوزراء: المشروع سيوفر وحدة إسكان لجميع المصريين
- وتابع رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي يرصده تحيا مصر، أن الزحام على شراء كراسات سكن لكل المصريين يعكس ثقة المواطن في الحكومة وأن هذا المشروع سيوفر وحدة إسكان لجميع المصريين وهذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- مدبولي: التكلفة التقديرية لتأهيل المستشفيات لدخول المنظومة في الـ5 محافظات 115 مليار جنيه
- وحول دخول 5 محافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل قال إن هذه المحافظات هي: محافظات المنيا ومطروح ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء، لافتًا إلى أن التكلفة التقديرية لتأهيل المستشفيات لدخول المنظومة في الـ5 محافظات 115 مليار جنيه، لافتا أنه سيتم توزيع المبالغ على 3 سنوات، وسيتم دخل المحافظات للمنظومة تباعا.
- رئيس الوزراء: من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بالجمهورية بالكامل في ٢٠٣٢ / ٢٠٣٣
- ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بالجمهورية بالكامل في ٢٠٣٢ / ٢٠٣٣ لكننا نعمل على ضغط الوقت للانتهاء منه قبل هذا التاريخ.
- وكان تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة، ومنها مدن: بني سويف الجديدة، وحدائق العاصمة، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية بالمشروعات.
- وشدد المهندس شريف الشربيني، على الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات وإسراع وتيرة العمل لتسليم المواطنين الوحدات المخصصة لهم بالجودة المطلوبة في التنفيذ، وفى أسرع وقت ممكن.
- وأكد وزير الإسكان، على ضرورة المتابعة الميدانية للأعمال التي يجري تنفيذها، ومراجعة بنود التعاقد للمشروعات على مدار مراحل التنفيذ المختلفة، وتكثيف العمالة والمعدات بالمشروعات السكنية المختلفة، ولا سيما وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
- وفي هذا الإطار، تفقد المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، مواقع وحدات مشروع المبادرة الرئاسية"سكن لكل المصريين" محور متوسطي الدخل، وذلك لمتابعة آخر مستجدات العمل وتذليل مختلف العقبات بهدف رفع نسبة الإنجاز بالمشروع، يرافقه المهندس حسام حسنى، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمشروع.
- وفي جولته، تابع رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، الموقف التنفيذي للمشروع وأعمال التشطيبات، حيث تم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها للمشروع بالمواصفات والجودة المطلوبة وطبقاً للجدول الزمني للمشروع، حتى يتم تسليم المواطنين الوحدات المخصصة لهم فى أسرع وقت ممكن.