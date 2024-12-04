انت الأن تتابع خبر مدبولي: الحوار الوطني يعقد جلسات مكثفة لمناقشة ملف الدعم النقدي والعيني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحوار الوطني يعقد جلسات مكثفة لمناقشة ملف الدعم النقدي والعيني، موضحًا، أن هذا الملف تم إحالته إلى الحوار الوطني لمراجعة مقترحات الأطراف المختلفة، بما في ذلك الخبراء والمتخصصين.

وأضاف، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تتطلع لاستلام رؤى واضحة ومقترحات متكاملة حول هذا الملف بنهاية شهر ديسمبر الجاري، مشيرًا، إلى أنّ الحوار الوطني سيشمل جميع الأطراف والاتجاهات المختلفة في الدولة، مما سيتيح وضع تصور شامل حول كيفية تطوير آليات الدعم.



وذكر، أن الحكومة ستعتمد على مخرجات هذا الحوار في وضع خطة تنفيذية لهذه الرؤى، بما يعزز من فعالية تطبيق الدعم بما يتماشى مع متطلبات الفئات المستهدفة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة قد تشرع في تنفيذ مرحلة تجريبية للآليات الجديدة الخاصة بالدعم بداية من العام المالي المقبل، حيث يمكن أن تشمل المرحلة التجريبية بعض المحافظات كمحافظة أو اثنين أو ثلاثة. وتهدف هذه المرحلة إلى اختبار النظم الجديدة وتحديد مدى فعاليتها قبل تعميمها على مستوى البلاد.