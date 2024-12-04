انت الأن تتابع خبر رئيس الوزراء: هناك تصور لاتفاقيات مع بعض الدول الأفريقية للتعاون فى الزراعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك تصور لاتفاقيات مع بعض الدول الأفريقية للتعاون فى الزراعة، مشيرا إلى أن اللقاء مع رؤساء الهيئات الإعلامية، تناول كيفية تنظيم الخطاب الإعلامى، والتصدى للشائعات، المتعمدة لتخريب الدولة.

أكد رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، أن الاقبال على مبادرة " سكن لكل المصريين" يعكس ثقة المواطن المصري فى جهد الدولة، لافتا إلى أن الصعيد يشهد طفرة كبيرة فى مختلف المحافظات، موضحا أن هناك حجم طلب سياحي كبير فى الفيوم.

وأوضح مدبولى، أن التركيز الأكبر فيما يتعلق بالمثلث الذهبي بالمنطقة المحيطة بميناء سفاجا، وهناك رؤية أن يكون ميناء سفاجا ميناء لتصدير الأمونيا الخضراء، موضحا أن الحكومة فى انتظار مخرجات الحوار الوطني لبدء دراسة آليات تنفيذ تطبيق التحويل الدعم النقدى.

ولفت إلي أن الدولة وفرت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية.

وأشار إلي أن الأيام القادمة ستشهد أخبار جيدة فيما يخص الاكتشافات فى الغاز والبترول ، مستعرضا تفاصيل اللقاء مع مواري أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية (بي بي).

وأوضح أن الإعلان عن خطة الطروحات الجديدة سيكون الأسبوع المقبل فى قطاعات مختلفة كما سيتم طرح من 3 لـ 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.

وقال أن الأحداث فى سوريا الشقيقة أحداث مقلقة، مشيرا إلى أن مصر تؤكد على دعم وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن أكثر من 25 ألف شاحنة مساعدات و370 ألف طن خرجوا من مصر لدعم أشقائنا فى فلسطين