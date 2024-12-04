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عاجل:- الحكومة توافق على مشروعات استراتيجية للطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن الموافقة على توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات.

تفاصيل المشروع:

  • الأطراف المشاركة:
    • الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
    • شركة سكاتك إيه أس إيه.
  • الهدف: توفير طاقة نظيفة ومستدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.

الفوائد المتوقعة:

  • خفض الانبعاثات الكربونية ودعم توجه مصر نحو التحول للطاقة النظيفة.
  • المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية الطاقة 2035.

تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة

وافق مجلس الوزراء على تخصيص الأراضي اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية من:

  • طاقة الرياح: في شمال خليج السويس.
  • الطاقة الشمسية: في غرب النيل.

المستفيد:

  • شركة دمياط للأمونيا الخضراء، والتي تقوم بتنفيذ مشروعها الاستراتيجي لإنتاج الأمونيا باستخدام مصادر طاقة نظيفة.

أهداف مشروع دمياط للأمونيا:

  • إنتاج أمونيا صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة المتجددة.
  • تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
  • دعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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