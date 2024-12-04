نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الحكومة توافق على مشروعات استراتيجية للطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن الموافقة على توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات.
تفاصيل المشروع:
- الأطراف المشاركة:
- الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
- شركة سكاتك إيه أس إيه.
- الهدف: توفير طاقة نظيفة ومستدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.
الفوائد المتوقعة:
- خفض الانبعاثات الكربونية ودعم توجه مصر نحو التحول للطاقة النظيفة.
- المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية الطاقة 2035.
تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة
وافق مجلس الوزراء على تخصيص الأراضي اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية من:
- طاقة الرياح: في شمال خليج السويس.
- الطاقة الشمسية: في غرب النيل.
المستفيد:
- شركة دمياط للأمونيا الخضراء، والتي تقوم بتنفيذ مشروعها الاستراتيجي لإنتاج الأمونيا باستخدام مصادر طاقة نظيفة.
أهداف مشروع دمياط للأمونيا:
- إنتاج أمونيا صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة المتجددة.
- تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
- دعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.