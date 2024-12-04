نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الحكومة توافق على مشروعات استراتيجية للطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن الموافقة على توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات. تفاصيل المشروع: الأطراف المشاركة: الشركة المصرية لنقل الكهرباء. شركة سكاتك إيه أس إيه .

الهدف: توفير طاقة نظيفة ومستدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة. الفوائد المتوقعة: خفض الانبعاثات الكربونية ودعم توجه مصر نحو التحول للطاقة النظيفة.

ودعم توجه مصر نحو التحول للطاقة النظيفة. المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية الطاقة 2035. تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة وافق مجلس الوزراء على تخصيص الأراضي اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية من: طاقة الرياح: في شمال خليج السويس .

في . الطاقة الشمسية: في غرب النيل. المستفيد: شركة دمياط للأمونيا الخضراء، والتي تقوم بتنفيذ مشروعها الاستراتيجي لإنتاج الأمونيا باستخدام مصادر طاقة نظيفة. أهداف مشروع دمياط للأمونيا: إنتاج أمونيا صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة المتجددة.

تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

دعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.