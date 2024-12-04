النيابة العامة تتابع إجراءات محافظة الإسكندرية في وقائع انهيار شرفات مبانٍ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - إلحاقًا ببيان النيابة العامة المؤرخ في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، وفي ضوء التوصيات الصادرة من النيابة العامة؛ لتلافي وقوع حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، فقد أفادت المحافظة أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تمثلت في تشكيل عدد ١٥ لجنة على مستوى الأحياء بنطاق المحافظة؛ لمعاينة تلك العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهدمها أو ترميمها، والتزام الجهة الإدارية في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقارات فورًا. واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في متابعة كافة الأحياء على مستوى المحافظة؛ لتنفيذ تلك الإجراءات.