رئيس وفد مصر باليونسكو: نجحنا في تسجيل الحناء والهند تطالب بالانضمام للملف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:35 مساءً -

نجحت الدولة المصرية متمثلة في وزارة الثقافة في تسجيل عنصر "الحناء" الطقوس، الممارسات الجمالية والاجتماعية" ضمن قوائم التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، وجاء هذا الإنجاز بمشاركة وفد مصري برئاسة الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث الثقافي غير المادي.

وبدورنا تواصلنا مع الدكتورة نهلة إمام الموجودة حاليًا في مدينة أسنسيون، عاصمة باراجواي، التي تستضيف اجتماعات الدورة التاسعة عشرة للجنة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، والتي عبرت عن سعادتها بهذا الإنجاز، وقالت لقد نجحت مصر عبر جهود وزارة الثقافة والخارجية في تسجيل عنصر "الحناء" ضمن التراث الغير مادى على قائمة التراث بمنظمة اليونسكو، وهو عنصر عربى مشترك، إذ شاركت به 16 دولة، وقامت فيه وزارة الثقافة بجهد كبير في صياغته، إلى كان مشاركة الدعم السياسى من خلال وزارة الخارجية.

وأضافت الدكتورة نهلة إمام، أنه بعد النجاح في تسجيل عنصر الحناء باليونسكو رحبت به جميع الدول الحاضرة باجتماع اللجنة الحكومية الدولية، إلى جان أن دولة الهند تواصلت معى وأبدوا رغبتهم في الاشتراك في ملف الحناء ومساعدتهم في هذا العنصر، وأنه سيتم التواصل بدخول الهدن وانضمامها إلى ملف الترشيح، نظرًا لممارستها نفس العنصر.

تذكرة.. يأتي الملف التراثي نتيجة جهد مشترك بين 16 دولة عربية ، وهي: مصر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، السودان، المملكة العربية السعودية، الأردن، الكويت، فلسطين، تونس، الجزائر، البحرين، المغرب، موريتانيا، سلطنة عمان، اليمن، وقطر،و يسلط الملف الضوء على أهمية الحناء كعنصر ثقافي يعكس الروح التقليدية في المجتمعات المشاركة، وكونها رمزًا للفرح والتقاليد المرتبطة بالمناسبات الاحتفالية.