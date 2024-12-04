وزارة العمل : ندوة للتوعية حول ” الإتجار بالبشر وأحكام قانون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، عقدت مديرية العمل بالقاهرة ندوه حول قانون العمل والاتجار بالبشر بمكتب تفتيش حدائق القبه ،وذلك بمقر مستشفي الجنزوري بحضور عدد ٢٠ من العاملين بالمستشفي، تناولت الندوة مناقشه بعض القوانين وأهمها قانون الاتجار بالبشر٦٤ لسنه ٢٠١٠ وبعض مواد قانون العمل وقانون الطفل وقرار ٢١٥لسنه ٢٠٢١ وحقوق المرأة وواجباتها، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، منوهاً إلى أن تلك الفعاليات تأتي ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر الثقافة للعاملين بالمنشآت وحقوق العمال ووجباتهم كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وحاضر بالندوه اسماء عاطف مفتش مكتب تفتيش حدائق القبه، وبحضور رشا احمد مدير مكتب تفتيش وممثلي المستشفي احمد محمد سراج، ومحمود عيد توفيق، ووفاء محسن