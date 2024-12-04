وزارة العمل : مفاوضات ناجحة وإسترداد حقوق عمال بشركات قطاع خاص ببورسعيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - أعلنت مديرية العمل ببورسعيد عن نجاح عملية مفاوضة وتسوية ودية ، مع مسئولي شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء ، وذلك بعد تقدم عمال بشكاوى رسمية لمكتب علاقات عمل بورسعيد التابع للمديرية، واسترداد حقوق العمال من الشركات ، وتسوية مستحقات مالية للعمال ، كما تم استرداد جميع المستحقات القانونية ، فى حضور الممثلين القانونيين لهذه الشركات، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن ، في إطار الاهتمام باستقرار علاقات العمل التي تعتبر من الوسائل المؤثرة و الفعالة في زيادة الإنتاج و العودة بالنفع علي الاقتصاد القومي لزيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار ..

وقد أفاد الأستاذ عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية

ومن أحد محاورها الرئيسية حماية العمال بمواقع العمل و الانتاج بهدف زيادة الإنتاجية، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات ، كما أنه تحكم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال مجموعة تشريعات وقوانين العمل بما يحقق الاستقرار في العلاقة التعاقدية و يكفل الحماية و الرعاية لجميع العمال ،وتحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية ، وتمت التسوية الودية من خلال مكتب علاقات العمل ببورسعيد بحضور أحمد أبو المعاطي مدير المكتب ، د.اميرة علوش مفتشة علاقات العمل، وحضور العمال وممثلي الشركات.