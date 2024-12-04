وزارة العمل : جولة لمديرية العمل بالبحر الأحمر لمكتب عمل سفاجا لمتابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،واستمراراً لجولاته التفقدية لمكاتب العمل بمدن المحافظة المختلفة.قام اشرف عبد الحميد السيد مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر بتفقد مكتب عمل سفاجا وذلك للوقوف على أوجه الخدمات التى يقدمها المكتب للمواطنين، ولمتابعة توجيهات وزير العمل بأهمية تعيين ذوى الهمم، ومتابعة المنشآت ، والتأكد من استيفاء نسبة 5%من إجمالى عدد العاملين بكل منشأة.

والتقى مدير المديرية بالعاملين بالمكتب، وأطمئن على سير العمل على الوجه الأكمل ، واطمئن على حل مشاكل المواطنين، وتقديم الخدمات بشكل لائق .

وأوضح مدير المديرية أن لكل عامل حقوق وواجبات يكفلها له قانون العمل، موجهاً المفتشين بالمكتب بضرورة استكمال الزيارات إلى المنشآت العاملة في المدينة للتوعية بأهمية تعيين ذوى الهمم وذلك لدمجهم فى سوق العمل.