وزارة العمل: ندوة توعوية وورشة عمل بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بشرق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" وتحت رعاية وزير العمل محمد جبران ،واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وتوجيهات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، نظمت مديرية العمل ببورسعيد ندوة توعوية عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية بموقع محطة توليد الكهرباء التابعة لشركة الدلتا لإنتاج الكهرباء بشرق التفريعة، حيث قام مكتب بورفؤاد للسلامة والصحة المهنية بعقد الندوة بحضور ١٥ مشارك ،وعقد ورشة عمل أثناء حضور اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية بالشركة، بحضور مهندس سامح محمد عبد الحميد - رئيس قطاع محطة توليد الكهرباء بشرق التفريعة، و الكيميائي محسن ماجد - رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ،و المهندس عمرو أحمد عواد رئيس جهاز السلامة والصحة المهنية بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد.

ومن الجدير بالذكر أن شركة شرق الدلتا للإنتاج الكهرباء تمارس نشاطها بعد استلام موقع الشركة بمنطقة شرق التفريعة من شركة شرق بورسعيد للطاقة EDRA ، وأن شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء هي شركة مساهمة مصرية تأسست طبقاً لأحكام القوانين السارية في مصر، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، حيث أن شركة بها 2 وحدة توليد بخارية واجمالي إنتاجها 684 ميجاوات،

وقام بالقاء الندوة الكيميائية نجلاء البسيونى تحدثت فيها عن تشريعات السلامه والصحة المهنية ،وتحديد المخاطر وإدارتها وكيفية تطوير المنشأة لادارة خطة الطوارئ، وكذلك الاخلاء والقرار ١٣٤ من ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ،وتشكيل لجان السلامة والأجهزة الوظيفية وتدريبهم.

وناقشت ورشة العمل الكيميائية عبير أبو زيد مدير مكتب السلامة ببورفؤاد، وحضور اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية حيث اعتبر الاجتماع ورشة عمل لتطبيق قرار ١٣٤ لسنة ٢٠٠٣،

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره للوزارة ، بأن انعقاد هذه الندوات التوعوية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات معالي الوزير محمد جبران وزير العمل للإدارات المركزية والمديريات بضرورة الإهتمام بنشر الوعي والتثقيف حول مجالات السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيق اشتراطاتها، وتحت رعاية اللواء أركان حرب محافظ بورسعيد محب حبشي خليل ،وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وإشراف إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

وأشار عبدالونيس إلى أهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي العامل وبيئة العمل وبالتالي زيادة الانتاج واتباع طرق السلامة في حياتنا اليومية كمنهج حياة، وأهميته القصوى بقطاع الكهرباء ، حيث أن الشركة تهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات توليد الكهرباء الحرارية التابعة لها، وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء التابعة لها، وتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لهذه المحطات.وأيضا بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد التابعة لها إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك إلى شركات توزيع الكهرباء بالنسبة للطاقة المرسلة على الجهود المتوسطة،وتنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات الحرارية، القيام بأعمال الدراسات والبحوث في مجال نشاط الشركة،والقيام بأية أعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لغرض الشركة،والقيام بما يعهد به الغير للشركة من أعمال تدخل في نشاطها بما يحقق عائد اقتصادي للشركة.