وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد من شركة الأمل الجديد الصينية ومؤسسة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، وفدًا من شركة "الأمل الجديد" الصينية الرائدة في المجال الزراعي والطاقة المتجددة برئاسة ليو تشانج رئيسة مجلس إدارة الشركة وضم فد الشركة كل من تاو يو لينغ الرئيس التنفيذي للشركة، ووانغ وي يونغ المستشار الأول لشركة نيو هوب، وشاو وين المدير العام للشركة في مصر، ووانج جي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والمهندس محمد علاء أمين عام الجمعية.

جاء الاجتماع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة، حيث شهد اللقاء استعراض سبل توسيع الاستثمار الصناعي داخل مصر.

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بالوفد الصيني خلال زيارته لمقر الوزارة واستكمال المباحثات بين الجانبين والتي كانت قد بدأتها خلال زيارتها مؤخراً الي مقاطعة سيتشوان الصينية الشهر الماضي ، كما أشارت الدكتورة منال عوض إلي تطلعها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين وزيادة النمو الاقتصادي بالمحافظات المصرية، والاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات التصنيع الزراعي والطاقة المتجددة وإنشاء مناطق صناعية علي أرض بعض المحافظات لتوطين الصناعات الصينية في مصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي وجود العديد من المزايا التنافسية الموجودة في المحافظات المصرية وأهمية الاستفادة من المزايا المقدمة من الحكومة المصرية في مجال المناطق الصناعية والمنطقة الحرة ، مشيدة بالتطور التكنولوجي والمعدات الحديثة التي شاهدتها خلال جولتها التفقدية لعدد من الشركات الصينية في مقاطعة سيتشوان خلال زيارتها للصين .

وشهد اللقاء دراسة الفرص المتاحة في المناطق الصناعية بالمحافظات، لإنشاء مجمع مصانع للإعلاف في مصر بقيمة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار، والذي يعد خطوة مهمة وفرصة جديدة نحو دفع الاستثمار الصيني داخل مصر وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع دولة الصين الصديقة ومواصلة مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين.

ومن جانبها أعربت ليو تشانج رئيسة مجلس إدارة الشركة الأمل الجديد الصينية عن سعادتها بهذا اللقاء مهنئة وزيرة التنمية المحلية علي وصولها لهذا المنصب وهي أول أمرأة مصرية تتولي منصب وزير التنمية المحلية في تاريخ الوزارة ، مؤكدة علي حرص المجموعة منذ اليوم الأول الذي تواجدت فيه الشركة داخل مصر في عام 2011 علي الاستثمار الجاد والفعال ، مشيرة إلي عزم الشركة علي توسيع استثماراتها داخل جمهورية مصر العربية خلال الفترة القادمة، مشيدة بدعم الحكومة المصرية في عدة جوانب منها مجال ضريبة القيمة المضافة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الاراضي للمشاريع الجديدة وتسهيل إجراءات الاستثمار .

وأشارت ليو تشانج، إلي أن الشركة أخذت ترتيب عالمي في إنتاج الأعلاف والسلاسل الغذائية ويوجد لديها العديد من الاستثمارات خارج الصين ولكن مصر من أهم الدول التي نسعي إلي زيادة الاستثمار فيها خاصة في مجال إنتاج الأعلاف والمزارع السمكية، وإلي الآن تم إنشاء 5 مصانع لإنتاج الأعلاف في مصر بمحافظات المنوفية، وبني سويف، والبحيرة في مدينيتي حوش عيسي ووادي النطرون، ومدينة جمصة بالدقهلية، حيث تمكنت من إنتاج 650 ألف طن سنويا للأعلاف بنسبة 10% من الانتاج في مصر حيث وصل إجمالي الاستثمار المالي الحالي 70 مليون دولار وتخطط الشركة خلال الفترة القادمة لاستثمار 100 دولار ، إضافة إلي توسيع الطاقة الإنتاجية إلي مليون طن يوميًا، مؤكدة أن للشركة الكثير من الاسهامات داخل السوق المصري ويبلغ معدل العمالة المصرية داخل الشركة حوالي 94٪ مضيفة : ستتواصل شراكتنا لتعزيز الأيدي العاملة والمواهب المصرية والسماح لزملاء العمل وشركاء النجاح المصريين بإتقان التكنولوجيا الصينية لهذه الصناعة .