نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوة قاسم تجلب الأمطار ورياحًا شديدة على السواحل الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعات الطقس في مصر لليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 تشير إلى استمرار تأثير نوة قاسم التي بدأت اليوم، والتي عادة ما تصحبها أمطار غزيرة ورياح شديدة.

وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تظهر صور الأقمار الصناعية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، مع استمرار تأثير الأمطار على باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

حالة الطقس اليوم

الطقس العام:

من المتوقع أن يسود الطقس البارد في الليل، مع تحسن طفيف في درجات الحرارة خلال النهار في العديد من المناطق. القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد : معتدل في النهار، بارد في الليل. جنوب سيناء وجنوب الصعيد : مائل للدفء خلال النهار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الليل.

من المتوقع أن يسود في الليل، مع تحسن طفيف في درجات الحرارة خلال النهار في العديد من المناطق.

نوة قاسم

تعتبر نوة قاسم واحدة من أصعب نوات الشتاء في مصر، حيث تتميز بأمطار غزيرة ورياح شديدة تؤدي إلى اضطراب في البحر، وتستمر نوة قاسم لمدة خمسة أيام، حيث يمكن أن تؤثر على حركة الملاحة في البحر الأبيض المتوسط وخليج السويس.

نشأت نوة قاسم ارتباطًا بحادث غرق سفينة تجارية مملوكة للشيخ قاسم، ومن هنا جاءت تسميتها.

حالة البحرين:

البحر المتوسط:

البحر المتوسط يشهد حالة معتدلة مع ارتفاع في الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

البحر الأحمر:

البحر الأحمر أيضًا في حالة معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة : العظمى 22°C، الصغرى 14°C.

: العظمى 22°C، الصغرى 14°C. الإسكندرية : العظمى 23°C، الصغرى 11°C.

: العظمى 23°C، الصغرى 11°C. الغردقة : العظمى 26°C، الصغرى 14°C.

: العظمى 26°C، الصغرى 14°C. شرم الشيخ : العظمى 25°C، الصغرى 17°C.

: العظمى 25°C، الصغرى 17°C. أسوان : العظمى 25°C، الصغرى 11°C.

: العظمى 25°C، الصغرى 11°C. طابا : العظمى 20°C، الصغرى 6°C.

: العظمى 20°C، الصغرى 6°C. كاترين: العظمى 16°C، الصغرى 2°C.

النصائح والتحذيرات

السائقين: يجب توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الساحلية في المناطق التي تتأثر بالأمطار. المسافرين عبر البحر: قد يواجهون اضطرابًا في حركة الملاحة بسبب الرياح الشديدة وارتفاع الأمواج، خاصة في البحر الأبيض المتوسط.

تستمر الأرصاد في متابعة حالة الطقس بدقة، وتُحذر المواطنين من أي تقلبات مفاجئة قد تحدث في الأيام المقبلة، خاصة في السواحل الشمالية ومناطق البحرين الأحمر والمتوسط.