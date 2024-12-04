إحباط محاولة تهريب عددا من الصقور الحية بمطار برج العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة، فقد تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانىء بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) أثناء تواجده بمطار برج العرب بالإسكندرية وبحوزته (عدد 5 صقور حية) تم تخديرها للسيطرة عليها داخل أقفاص مخفاة بإحدى حقائبة حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الاجراءات القانونية.