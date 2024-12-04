إحباط محاولة جلب وتهريب 32 ألف عقار كبتاجون مخدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:29 صباحاً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة متجرى ومهربى المواد المخدرة، والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى، فقد وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام تشكيل عصابى يضم 10 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة الدقهلية، بجلب كمية من أقراص الكبتاجون المخدر تمهيداً لتهريبها خارج البلاد لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 32 ألف و500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وتقدر القيمة المالية لأقراص الكبتاجون بـحوالى 40 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.