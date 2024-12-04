وزارة العمل : ندوة توعوية حول أهمية التدريب المهني وريادة العمل وتحديات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفي ضوء المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، شاركت مديرية العمل بجنوب سيناء من خلال اداره التدريب المهنى ومكتب عمل ابوزنيمه مع إداره الصناعات الحرفيه بمحافظه جنوب سيناء بالدوره التدريبيه لأعمال النجاره في ندوه توعويه عن أهميه التدريب المهنى واتباع اسلوب تفكير مختلف فى مجالات العمل الحر وتحديات سوق العمل ومواجهه متطلبات سوق العمل فى الداخل والخارج من خلال عماله مدربه واهتمام الدوله بالشباب وتدريبهم ومجالات العمل المختلفه

ومن جانبها أوضحت وفاء نجاح مدير المديرية، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، والسيد اللواء الدكتور / خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات ذات الصلة من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، والتي تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي كافة مناحي الحياة، وشارك فى تلك الندوة مهندسه أمال السيد زكى ، مدير إدارة التدريب المهنى بالمديريه وأحمد فؤاد مدير مكتب عمل ابوزنيمه.