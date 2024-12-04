المؤتمر الدولي الرابع المشترك بين كليتي طب البنين والبنات جامعة الأزهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - في إطار النشاط العلمي الكبير الذي يحرص عليه القطاع الطبي بجامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية؛ تنطلق السبت القادم وعلى مدار يومين فعاليات المؤتمر الدولي الرابع المشترك بين كليتي طب البنين والبنات بالقاهرة الذي يقام تحت عنوان: (الرعاية الصحية بين الواقع والمأمول) وذلك يومي السبت والأحد 7 و 8 ديسمبر الجاري 2024م؛ صرح بذلك الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب البنين بالقاهرة رئيس المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر يقام بالتعاون مع الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة رئيس المؤتمر.

وأوضح أبو الغيط أن المؤتمر الدولي الرابع المشترك بين كليتي طب البنين والبنات بالقاهرة يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام علي قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فكرى خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وأوضحت الدكتورة هناء العبيسي، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة رئيس المؤتمر، أن المؤتمر الدولي الرابع يشارك به عديد من الأساتذة في مجالات الطب المختلفة على مستوى العالم من دول (إسبانيا - تركيا - كرواتيا - البرازيل - باكستان - الهند) ومن أمريكا وبريطانيا والسويد والإمارات والسعودية وتونس وليبيا وسلطنة عمان، مضيفة أن المؤتمر الدولي الرابع يحتوى على (18) جلسة علمية يشارك فيها عديد من الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكليتي طب البنين والبنات بالقاهرة، بجانب مشاركين من مختلف كليات الطب بالجامعات المصرية.

وبينت عميدة الكلية أنه على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الرابع المشترك تقام المؤتمرات السنوية لأقسام (جراحة الأطفال - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الباطنة - العظام - جراحة المخ والأعصاب) مضيفة أنه على هامش المؤتمر الدولي الرابع المشترك تقام عديد من ورش العمل التدريبية في مجالات (جراحة الأطفال - والمخ والأعصاب - وجراحة القلب والصدر- وطب الأطفال - والجلدية - والقلب والأوعية الدموية).

وأعلنت عميدة الكلية أنه بجانب مشاركة علماء الطب من مختلف دول العالم يشارك في فعاليات المؤتمر أساتذة الطب بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى مشاركة أطباء من وزارة الصحة والتأمين الصحي، مشيرة أنه على هامش المؤتمر سوف يتم اختيار أفضل بوستر، وأفضل بحث علمي، بجانب اختيار أفضل ورقة بحثية لشباب الباحثين.

تضم أمانة المؤتمر الدولى الرابع فى عضويتها الدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل كلية طب البنين بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس المؤتمر، والدكتورة سبيلة جمعة، وكيلة كلية طب البنات بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس المؤتمر، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، وأمين عام المؤتمر، والدكتورة أمل حجازي، وكيلة كلية طب البنات بالقاهرة وأمين عام المؤتمر.