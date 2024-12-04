جامعة حلوان تستقبل وفد من السفارة الصومالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وفداً من سفارة الصومال بتكليف من سعادة السفير علي عبدي أواري، في زيارة رسمية هدفت إلى تعزيز العلاقات الأكاديمية، وتقديم الوفد الشكر والتقدير على احتضان الجامعة ورعايتها للطلاب الصوماليين الدارسين في الجامعة بالمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا وللتعرف عن كثب على مرافق الجامعة المختلفة.

اكد الدكتور السيد قنديل ان جامعة حلوان تولي اهتماماً خاصاً بالطلاب الوافدين، وتسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة لتستقبل الطلاب من مختلف الدول العربية والأفريقية، حيث ان استراتيجيتنا تركز على دعم الطلاب وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، سواء على المستوى الأكاديمي أو الاجتماعي، كما نهدف إلى خلق جسور تواصل ثقافي وعلمي تساهم في تعزيز العلاقات بين الدول".

استقبل الوفد الدكتور حسام رفاعي ودكتور وليد السروجي نواب رئيس الجامعة، والدكتور هيثم سويلم المدير التنفيذي لإدارة الوافدين، والذ قدم الدكتور تقريراً مفصلاً أوضح فيه أن عدد الطلاب الصوماليين في جامعة حلوان وصل إلى 58 طالباً في المرحلة الجامعية و14 طالباً في الدراسات العليا، مشيراً إلى زيادة ملحوظة في العدد مقارنة بالعام السابق.

اصطحب الدكتور هيثم سويلم الوفد الصومالي في جولة داخل مرافق جامعة حلوان، بدأت بزيارة مجمع الفنون والثقافة الذي يعتبر صرحاً ثقافياً متكاملاً، وقد ابدى الوفد بالغ الإعجاب بالمسرح الكبير المجهز بأحدث التقنيات السمعية والبصرية، والذي يتسع لأكثر من 1500 شخص ويستضيف مختلف الفعاليات الفنية والأكاديمية.

كما أثار المجمع إعجاب الوفد بقاعاته المتخصصة المجهزة بمعدات حديثة لمناقشة رسائل الدراسات العليا، والتي توفر بيئة أكاديمية متميزة للباحثين والطلاب. وأيضا لإقامة الحفلات والندوات والاجتماعات العلمية والثقافية.

وقد أشاد أعضاء الوفد بالتصميم المعماري المتكامل للمجمع، والذي يجمع بين الأصالة والحداثة.

وبعد ذلك قام الوفد بزيارة نادي جامعة حلوان الذي يتكون من صالات رياضية متنوعة لممارسة كافة أنواع الرياضات لتمكين الطلبة من الاستمتاع في أوقات فراغهم.

وفي نهاية الجولة قام الوفد بمعاينة المدينة الجامعية المجهزة بكل احتياجات الطلاب من أثاث وأجهزة.

كما قام الوفد بزيارة كلية الطب ورحبت الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب بالوفد، وقدمت شرحاً مفصلاً عن الرعاية المتكاملة للطلاب، وبحث سبل التعاون الأكاديمي.

كون الوفد من كل من المستشار عبد الرحمن عيسى والملحق الثقافي الأستاذ إبراهيم طلحة والسكرتير الأول الأستاذ عبد الناصر عبد الله والأستاذ عبد الفتاح عبد النور المسؤول الفني في القسم الثقافي

في ختام الزيارة، قدم الوفد درع الشكر والتقدير للجامعة تقديراً لجهودها في احتضان ورعاية الطلاب الصوماليين، مؤكدين على متانة العلاقات الأكاديمية والثقافية بين البلدين.