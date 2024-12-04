وزارة العمل : ندوة تحت شعار ”سلامتك تهمنا” بشركة مصر الوسطى للكهرباء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالمنيا مبادرة سلامتك تهمنا للعاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - قطاع شمال وجنوب وذلك بحضور محمد صلاح - وكيل المديرية الاستفسارات وبلغ إجمالى الحاضرين (٣٠). ، يأتى ذلك فى إطار سعى المديرية نحو تكثيف أنشطتها بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذلك المنشآت بالإضافة إلى المترددين عليها، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة..

وأوضحت د. ماجدة صلاح مدير المديرية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، موضحةً أنه قام باللقاء المحاضرات بالندوة الكيميائى/ عبد الله خفاجى - مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والكيميائى/ عمر عبد العزيز - موجه بالادارة حول موضوعات المبادرة (السلامة والصحة المهنية وأهدافها والقرارات الوزارية ١٢٦و١٣٤ لسنة ٢٠٠٣م - مخاطر بيئة العمل - طرق التحكم والسيطرة على المخاطر - خطط الطوارئ) .