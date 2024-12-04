رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة ”إنجيج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: الشراكة مع "إنجيج كونسلتينج" تعزز الرعاية الصحية وتدريب الكوادر البشرية وتدعم تطوير السياسات ودراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية في القطاع الصحي

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع "إنجيج كونسلتينج" يفتح آفاقًا جديدة لتطوير نظام الرعاية الصحية وجذب الاستثمارات لتحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل ورؤية مصر 2030

المدير التنفيذي لشركة "إنجيج كونسلتينج": فخورون بشراكتنا مع هيئة الرعاية الصحية ونتطلع لتحقيق نتائج إيجابية تعزز الابتكار وتدعم التنمية المستدامة في القطاع الصحي

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة وشركة "إنجيج كونسلتينج" للاستشارات، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقع البروتوكول كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والسيد شريف محمود السيد فهمي، المدير التنفيذي لشركة "إنجيج كونسلتينج" للاستشارات، ممثلًا عن الشركة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هذه الشراكة تمثل قيمة مضافة لتطوير مجالات الرعاية الصحية وتدريب الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن التعاون سيركز على تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز مهارات العاملين في القطاع الصحي.

وأوضح السبكي، أن التعاون مع "إنجيج كونسلتينج" يشمل أيضًا مجالات السياسات العامة، والخدمات الاستشارية، ودراسات الجدوى للمشروعات الصحية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الاستثمار لدعم المشروعات الصحية وتلبية احتياجاتها.

وأضاف: "نحن متفائلون بهذه الشراكة التي تفتح آفاقًا جديدة لتطوير نظام الرعاية الصحية في مصر، ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الواسعة لشركة إنجيج كونسلتينج في دعم استراتيجياتنا وتحقيق أهدافنا في تقديم خدمات صحية متميزة."

وتابع: "هذا التعاون يمثل فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، مما سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات الصحية، وتطوير الأنظمة المستخدمة، بما ينعكس إيجابيًا على تجربة المرضى ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة."

من جانبه، أعرب السيد شريف محمود السيد فهمي، المدير التنفيذي لشركة "إنجيج كونسلتينج"، عن اعتزازه بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، قائلًا: "نحن فخورون بهذا التعاون الذي يسعى إلى تعزيز تقديم الخدمات الصحية من خلال تبادل المعرفة والخبرات."

وأضاف: "تلتزم شركتنا بدعم الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية عبر حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم التنمية المستدامة في القطاع الصحي."

شهد توقيع البروتوكول حضور عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهم الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتورة أميرة سلطان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.

كما حضر من جانب شركة "إنجيج كونسلتينج" السيد تامر محمود، المدير التنفيذي لشركة "إنجيج - التدريب"، والسيدة شيماء ثابت، مدير وحدة الشراكات الاستراتيجية الحكومية، والسيد محمد سالم، استشاري الشراكات الاستراتيجية.