وزيرة التنمية المحلية تتلقي تقريرًا عن جهود مبادرة ”صوتك مسموع” خلال شهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - المبادرة استقبلت 6540 رسالة منها 714 شكوي تم حلها بنسبة 80,5% خلال الشهر الماضي

استكمالا لجهود الحكومة فى التصدي بحزم للمشكلات التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية، وتعزيز آليات التواصل معهم بما يتماشي مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن.

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً مفصلاً اليوم عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر نوفمبر الماضي ، ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها وحلها فى أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو البريد الالكترونى.

وكشفت الدكتورة منال عوض عن أن تقرير متابعة مبادرة "صوتك مسموع" أشار إلي أنه منذ انطلاقها في عام 2018 و حتي شهر نوفمبر 2024، تلقت المبادرة 893ألفًا و743 رسالة منها 133ألفاً و 333 شكوى ، تم حل أكثر من131,8 ألفاً شكوى منها بنسبة 98,8% وجارى حل 1505شكوى، مشيرة إلى أن مبادرة «صوتك مسموع» تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المبادرة تلقت خلال شهر نوفمبر الماضي 6540 رسالة ، منها 714 شكوي تم حل 575 منها بنسبة 80,5% ، وجاري حل 139 شكوي، مؤكدة أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية، وتناول التقرير أهم الملفات التى تم التعامل معها من جانب مبادرة صوتك مسموع ، حيث تمت الإشارة إلى أنه نظراً لتنامى دور المبادرة واقترابها من المواطن كان من الطبيعى أن ترتبط الشكاوى المسجلة من المواطنين بأهم الخدمات الحكومية والمبادرات والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها وتوجيه جهودها لصالح المواطنين. ومنها على سبيل المثال شكاوى المواطنين المرتبطة بمخالفات البناء والتعديات وخاصة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتراكمات القمامة والمخلفات، الإشغالات، والفساد.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المبادرة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم، من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، حيث أشار التقرير الى ان شكاوى الإشغالات تصدرت خلال شهر نوفمبر الماضي في المرتبة الأولى بعدد 185 شكوى، يليها شكاوى القمامة وبلغ عددها 169 شكوى، ثم مخالفات البناء 86 شكوى ،ثم التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة 75 شكوى ، و شكوى فساد ، إضافة إلى 189 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الاسعار ، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن المبادرة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم، من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، وأوضح التقرير أن خدمة الواتس آب تلقت 2562 رسالة تضمنت 511 شكوى تم حل 399 شكوى منها بنسبة 78,1% وجارى حل 112 شكوى ، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 3777 رسالة منها تضمنت 178 شكوى تم حل 155 شكوى منها بنسبة 87,1% ، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 95,7 الف متابع، كما لفت التقرير إلى تلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 201 رسالة تضمنت 25 شكوى تم حل 21 شكوى منها بنسبة 84%، فيما تلقى الخط الساخن 693 اتصالاً تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والإستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بأسعار السلع ، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

والجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع " من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01200353111 )،ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على (فيسبوك) (صوتك مسموع) والبريد الإلكتروني [email protected] .