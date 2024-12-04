سويلم يشارك في فعاليات ”مؤتمر قمة المياه الواحدة من أجل التعاون الدولي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - الدكتور سويلم : الندرة المائية والتغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على العديد من دول العالم وخاصة الدول العربية ودول شمال افريقيا والشرق الأوسط

- التعاون بين دول العالم يمثل ركيزة هامة للتصدي لتحديات المياه العالمية

- أهمية المؤتمرات واللقاءات الدولية بوصفها منصة عالمية للتعاون لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه

- أهمية تطوير وتكامل الجهود لتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات ، وتعزيز البحث العلمى والابتكار

نيابةً عن فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات "مؤتمر قمة المياه الواحدة من أجل التعاون الدولي في مجال المياه والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر .

وقد صرح الدكتور سويلم أنه وفى ظل ما يواجهه العالم من تحديات متزايدة في مجال المياه نتيجة الندرة المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على العديد من دول العالم وخاصة الدول العربية ودول شمال افريقيا والشرق الأوسط .. فإن التعاون بين دول العالم يمثل ركيزة هامة للتصدي لهذه التحديات ، مشيراً لأهمية المؤتمرات واللقاءات الدولية بوصفها منصة عالمية للتعاون والعمل المشترك في سبيل تحقيق الإدارة المستدامة للمياه ، وتسريع وتيرة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه ، مع الاستفادة من تجمع قادة الدول والخبراء والمتخصصين في وضع الحلول والمبتكرة التي تُساهم في تطوير مستقبل الموارد المائية حول العالم .

قد أكد الدكتور سويلم على أهمية الإلتزام بتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات ، وتعزيز البحث العلمى والتطوير والابتكار بما يُمكن المجتمع الدولى من التعامل الفعال مع تحديات المياه على المستوى العالمى ، وتحقيق الرفاهية للشعوب حول العالم .