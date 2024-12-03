نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد.. رئيس "الأعلى للإعلام" يستقبل وفد نقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس.. وضم وفد النقابة الكتاب الصحفيين حسين الزناتي ومحمد يحيي وأيمن عبدالمجيد.

وفي بداية اللقاء قدم وفد النقابة أطيب التمنيات للمهندس خالد عبدالعزيز بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

من جانبه، أعرب المهندس خالد عبدالعزيز عن شكره وتقديره لهذه التهنئة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به نقابة الصحفيين في إرساء دعائم العمل الصحفي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل زيادة التعاون بين مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين خلال الفترة المقبلة، وصولًا لصحافة قوية ومؤثرة، حيث تلعب الصحافة دورًا كبيرًا في تشكيل وعي المواطنين وتعريفهم بالمستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي.