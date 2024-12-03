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القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى طوباس الحكومى فى رام الله بعد محاصرته.. فيديو

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجومًا على سيارة في بلدة عقابة، مما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة آخر في المنطقة، تلا ذلك اقتحام قوات الاحتلال للبلدة بهدف احتجاز جثامين الشهداء.

 

وأضافت «السلامين»، خلال مراسلتها للقناة، أنه عند وصول الشهيدين إلى المستشفى التركي الحكومي في المدينة، اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في المنطقة التي تعرضت للقصف، متابعة: بعد ذلك، انسحبت قوات الاحتلال نحو مدينة طوباس بعد انتشار خبر وجود الجثامين والمصابين فى المستشفى.

وواصلت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: أطلقت قوات الاحتلال وابلًا من النيران تجاه المستشفى، بالإضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع فى قسم الطوارئ. كما قامت قوات الاحتلال باعتقال طبيب وممرض داخل المستشفى، وتمركزت عند مداخله، مما يوحى بأنهم كانوا يخططون لاغتيال المصاب الذى تعرض للإصابة في هذا القصف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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