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محافظة الجيزة تزيل تعديات وإشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تزيل تعديات وإشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين. 
وفي ذلك الإطار واستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات  من الطريق العام بمنطقة الطالبية فيصل وشارع فيصل الرئيسي وأسامة أبو عميرة وحسن محمد. 
حيث أسفرت الحملات عن رفع ٧٠٠ حالة زشغال للطريق شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات وعربات مأكولات وقد تم مصادرتها مع تحقيق الانضباط بالشارع إلى جانب إزالة التندات والبروز والإعلانات المخالفة والحواجز الحديدية وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وبالتعاون مع شرطة المرافق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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