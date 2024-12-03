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تخصيص أرقام للشكاوى والبلاغات بمحافظة الجيزة..تعرف عليها

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، عن آلية إستقبال بلاغات المواطنين لسرعة التعامل معها، بكافة أنحاء محافظة الجيزة.

حيث خصصت محافظة الجيزة، رقم واتس اب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن ١١٤، لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين 

وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة. 

كما يمكن للمواطنين التقدم بالشكاوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg أو الخط الساخن للمنظومة 16528.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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