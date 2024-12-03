نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخصيص أرقام للشكاوى والبلاغات بمحافظة الجيزة..تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، عن آلية إستقبال بلاغات المواطنين لسرعة التعامل معها، بكافة أنحاء محافظة الجيزة.

حيث خصصت محافظة الجيزة، رقم واتس اب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن ١١٤، لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين

وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة.

كما يمكن للمواطنين التقدم بالشكاوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg أو الخط الساخن للمنظومة 16528.